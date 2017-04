Canlı Yayın Dalıp Yardım Istedi

İzmir'in Menderes ilçesinde, bölgesel bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, yayın sırasında bir vatandaşın "İhtiyacım var Bülent hocam. Yardımcı olabilir misiniz" sözleri karşısında şaşırdı. "Şu anda canlı yayındayız" uyarılarını aldırmayan vatandaş, yardım sözünü aldı.



Menderes Belediye Başkanı AK Partili Bülent Soylu, kentteki Ömer Halisdemir Parkından Egetürk TV canlı yayınına katıldı. Egepostası yazarı Mithat Umutoğulları ile Egetürk TV Genel Koordinatörü Refik Pak'ın sunduğu 'Egepostası ile Gündem' programında soruları yanıtlayan Soylu, kentteki yatırımlar ve Türkiye'nin merakla beklediği referandum la ilgili açıklamalarda bulundu. Canlı yayın sırasında ise ilginç bir olay yaşandı. Soylu konuşmasını sürdürürken bir vatandaş, aniden canlı yayına dahil oldu. Hızlıca AK Partili Başkan Soylu'nun yanına gelip elini öpen, Umutoğulları ve Pak ile de tokalaşan vatandaş, "Şu anda canlı yayındayız" uyarılarına da aldırmadı.



"Televizyon programı var da, müsaade et" dedi; ama..



Başkan Soylu, "Televizyon programı var da, müsaade et" dese de vatandaş bu uyarıları dikkate almayarak, "İhtiyacım var Bülent hocam. Yardımcı olabilir misiniz?" dedi. Vatandaşın bu isteği karşısında hem gazeteciler, hemde Başkan Soylu şaşırdı. Vatandaş ise sözlerini yinelemeye devam etti. Bunun üzerine Başkan Soylu, "Arkadaşlarım size yardımcı olacak. Adresini, telefonu alalım, ne gerekiyorsa yapalım" talimatı verdi.



Daha sonra vatandaş yayından çıkarılırken, Başkan Soylu, yaşanan anı değerlendirdi. Soylu, şaşkınlığa neden olan olayla ilgili, "Olacak bunlar; organik yani. Vatandaşımız buraya gelecek, sıkıntı yok. Arkadaşlarım gerekeni yapacaklar" dedi.



(İHA)