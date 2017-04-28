Canlı Müzik Ruhsatı Almayan İşetmelere Uyarı

Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, içinde canlı müzik çalınan eğlence yeri işletmecilerinin, "Canlı Müzik Ruhsatı" almaları konusunda duyarlı olmalarını istedi.



Atar, yaptığı yazılı açıklamada, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu dile getirdi.



Kent genelinde düğün salonu, kafeterya ve eğlence merkezlerinde "Canlı Müzik" adı altında faaliyet yapıldığı ve bu faaliyetlerden kaynaklanan gürültülerle ilgili çeşitli şikayetler geldiğine işaret eden Atar, şunları kaydetti:



"İlgili kanunlarımızda kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaklanmıştır.



Bu nedenle İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre canlı müzik faaliyeti gösteren işletmelerin belediyelerden ya da İl Özel İdaresinden canlı müzik izni almaları şarttır.



Canlı müzik alınmadan hiçbir suretle müzik faaliyeti gerçekleştirilemez. Canlı müzik izni alınmadan müzik faaliyetinde bulunan işetmelere 25 bin 486 lira tutarında cezai işlem uygulanacaktır."



Atar açıklmasında, işletmelerin bir mağduriyet yaşamamaları için bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda uyarıda bulundu.