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Canlı Jinping, Davos'ta Konuşuyor
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Canlı Jinping, Davos'ta Konuşuyor
17 Ocak 2017 Salı 13:57
Çin devlet Başkanı Xi Jinping Davos'ta Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşuyor.
Çin
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Xi Jinping
Davos'ta Dünya
Ekonomi
Forumu'nda konuşuyor.
Kaynak:
Dunya.com
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