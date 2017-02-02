Canlı Hayvan Pazarında Yetiştiricilerle Toplantı Yapıldı

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platform Başkanı İhsan Akın (MATHAP), Malatya canlı hayvan pazarında yetiştiricilerle toplantı yaptı.



Akın, burada yaptığı konuşmada, oda ve birlik başkanları ile İnönü Üniversitesinden gelen akademisyenlerle, yetiştiricilerin bir araya gelerek, sorun ve önerilerin konuşulması amacıyla toplantı düzenlediklerini söyledi.



Canlı Hayvan Dernek Başkanı Ramazan Kırma'nın ev sahipliğinden dolayı kendisine teşekkür eden Akın, "Hayvan pazarında geçmişte yaşanan sıkıntılar, bugün yaşanan sıkıntılar ve eksikliklerle çözüm önerileri ile uygulamalarla alakalı toplantı yapıyoruz. Hayvan pazarında uygulamalarla ilgili herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Pazarın bazı sıkıntıları olabilir. Biz gönül birliğiyle bu sıkıntıları çözeceğiz. Bazı eksiklikler giderildi, bazıları giderilemedi, bunlarla ilgili kurum ve kuruluşlar sıkıntıların çözülmesi noktasında birbirimize yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.



Kırma ise yetiştiricilerin toplantıda istek ve önerilerde bulunabileceğini belirterek, toplantıya katılan yetiştiricilere teşekkür etti.