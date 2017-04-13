Canlı Bomba Olacaktı: O Terörist Tutuklandı

Kilis'te Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan ve Gaziantep'te canlı bomba olarak saldırı yapmayı planladığı ortaya çıkan terörist tutuklanarak cezaevine konuldu.



İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem amacıyla Türkiye'ye canlı bomba göndermeyi planladığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine sınır hattında yoğun önlem alan askerler, geçen 3 Nisan gecesi canlı bomba eylemi yapmak üzere görevlendirilen teröristin Türkiye'ye geçeceğini saptadı. Teröristin geçiş yapabileceği güzergahlarda tedbir alan polis ve askerler, sınırı aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişilik grupla kaçak olarak geçen Çeçenistan asıllı 29 yaşındaki D.G.'yi gözaltına aldı. DEAŞ'lı teröristin üst aramasında 2 el bombası ve bel kemeri şeklinde patlamaya hazır 750 gram C4 patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilen bomba ve patlayıcı bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edilirken, gözaltına alınan terörist ise güvenlik güçlerince sorgulandı. D.G.'nin örgütün talimatı doğrultusunda Rakka'dan geldiği, Gaziantep'e giderek canlı bomba eylemi yapacağını ifade ettiği öğrenildi.



Sorgulaması tamamlanan terörist, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



(Mehmet Ali Dağ /İHA)