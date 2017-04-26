Canlı bomba davasının sanıklarına ceza yağdı



BURSA - Bursa'da geçen yıl 13 kişinin yaralandığı ve çevredeki iş yerlerinin zarar gördüğü canlı bomba saldırısının karar duruşmasında 3 sanığa ceza yağdı.

Ulucami'nin batı kapısı önünde 27 Nisan 2016 tarihinde 13 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mithat T. (19), Emine K. ve Ümmü Gülsüm M. ile tutuksuz sanıklar Tuba K. (19), Zekiye Z. ile sanıkların yakınları ve avukatlar katıldı.

3 sanığa ceza yağdı

Mahkeme heyeti karar duruşmasında sanıklar ve avukatların son sözlerini dinlerken, bu güne kadar yakalanamayan Ali Abdo hakkındaki dosyayı ayırdı. Mahkeme heyeti, 'Silahlı terör örgütü kurmak', 'silahlı terör örgütüne silah sağlamak', "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'adam öldürmeye teşebbüs etmek', 'mala zarar vermek', 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek' suçundan Emine K.'ya bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 56 yıl 11 ay hapis ile 33 bin 320 lira adli para cezası, Ümmi Gülsüm M.'ye ağırlaştırılmış müebbet, toplam 47 yıl 6 ay hapis ve 27 bin 760 lira para cezası, Mithat T.'ye ise, sadece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, diğer suçlardan beraatine karar verdi. Diğer tutuksuz yargılanan 3 sanıkta beraat etti.