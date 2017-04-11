Canlı Aşı, Fareleri Zika Virüsünden Tamamen Korudu

Canlı bir aşının, tek bir dozdan sonra fareleri Zika virüsünden tamamen koruduğu bildirildi.



Araştırmanın sonuçları "Nature Medicine" dergisinde yayımlanırken, canlı aşının, Teksas Tıp Fakültesi ve Brezilya Sağlık Bakanlığına bağlı Evandro Chagas Enstitüsü tarafından geliştirildiği belirtildi.



Bilim adamlarının, aşının geliştirilmesi için Zika virüsü üzerinde, genomunun bir kısmını silerek düzenleme yaptığı ve canlı aşının tek bir dozdan sonra fareleri Zika'dan tümüyle koruduğu ifade edildi.



Elde edilen verilerin, aşının güvenlik ve etkinlik dengesinin iyi olduğunu gösterdiği de kaydedildi.



Sivrisinek ısırması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı. Uzun yıllar görülmeyen virüs, Mayıs 2015'te Brezilya'da tekrar ortaya çıkmıştı.



Zika virüsünün hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor. Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.