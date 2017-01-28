Cankurtaran'da Ulaşıma Kar Engeli

Artvin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



İl Geneli'nde 50'nin üzerinde köy yolu ve Artvin-Şavşat-Ardahan yolu ulaşıma kapanırken, Artvin-Hopa-Rize Karayolu Cankurtaran Geçidi'nde ise ulaşım kontrollü bir biçimde sağlanıyor.



Artvin genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarında ulaşım güçlükle sağlanabiliyor. Her kar yağışında benzer görüntülerin yaşandığı 690 rakımlı Hopa Dağı Cankurtaran mevkiinde ağır yüklü kamyonlar başta olmak üzere kamyon ve kamyonetlerin geçişlerine izin verilmiyor. Bu mevkide ulaşım için araçların mutlaka zincirli ve kar lastikli olmalarına dikkat edilirken, Cankurtaran'da kayan araçlar için çekici hazır olarak bekletiliyor. Karayolları ekipleri tarafından sürekli olarak yol temizleme çalışmalarına başlanırken, bu güzergahta kayan araçlar da trafiğin kısa sürelerle kapanmasına neden oluyor.



Geceyi yolda ve aracının içinde geçiren sürücüler, yaşadıkları zorlu yolculuklarını aktarırken,yolun trafiğe açılması koşar adımlar ile araçlarının başına geçerek yollarına devam ediyorlar.



Yolda ilerlemede güçlük çekenler arasında AK Parti İl başkanı da vardı. Yapımı tamamlanmasına rağmen bağlantı yolları bitirilemeyen Cankurtaran Tüneli ile ilgili konuşan AK Parti İl Başkanı Erkan Balta, "Zaman zaman bizde tanıklık ediyoruz zorlu yolculuğa ama maalesef tünelin bitmiş olmasına rağmen,Hopa çıkışına doğru viyadükler ve köprülerin tamamlanmadığı için planlandığı tarihte açılamadı. Aslında kamulaştırmaların yapılmasında da gecikmeler yaşandı. Bölge olarak yoğun kar alan bir yer burası. Buradaki çile inşallah yılın 7. ayında son bulacak" ifadelerini kullandı. - ARTVİN