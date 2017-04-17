Cankurtaran: Başkanlık Sistemi Ölü Doğmuştur
YSK'nın cevap vermesi gereken çok soru olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, "Bu şartlar altında başkanlık sistemi ölü doğmuştur, meşruiyeti yoktur" dedi.
YSK'nın cevap vermesi gereken çok soru olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, "Bu şartlar altında başkanlık sistemi ölü doğmuştur, meşruiyeti yoktur" dedi.
Kaynak: Dunya.com
-
İşte referandum sonrası dolarda son durum!
-
Referandum sonrası ekonomi için ilk kritik veri açıklandı!
-
Referandum sonrası piyasalar nasıl tepki verecek?
-
Altın fırladı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
-
Paranın patronlardan referandum sonrası ilk mesaj
-
Çalışanlar dikkat! Tatile gidene 4 gün 'yol izni'
-
Erdoğan'ın referandum zaferi sonrası Merkel'den Türkiye'ye çağrı!