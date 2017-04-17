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Cankurtaran: Başkanlık Sistemi Ölü Doğmuştur
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Cankurtaran: Başkanlık Sistemi Ölü Doğmuştur

YSK'nın cevap vermesi gereken çok soru olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, "Bu şartlar altında başkanlık sistemi ölü doğmuştur, meşruiyeti yoktur" dedi.

Cankurtaran: Başkanlık Sistemi Ölü Doğmuştur

YSK'nın cevap vermesi gereken çok soru olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, "Bu şartlar altında başkanlık sistemi ölü doğmuştur, meşruiyeti yoktur" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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