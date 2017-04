'Cankız' kurtarılamadı

Isparta'da bir ağaca bağlanmış bitkin ve zayıflamış halde bulunan 'Cankız' isimli at öldü



BURDUR - Isparta'da bir ağaca bağlanmış zayıf ve bitkin şekilde bulunan 'Cankız' isimli at, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen öldü.

Isparta'da Deregümü köyü yolu üzerinde Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine ağaca bağlanmış bitkin ve zayıflamış halde bulunan 'Cankız' isimli at, tedavi edilmek üzere MAKÜ Hayvan Hastanesine getirildi. MAKÜ Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet veren Hayvan Hastanesinde MAKÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Necmettin Sarp Sevgisunar tarafından tedavi altına alınan 'Cankız' isimli at, kurtarılamadı.

'Cankız' isimli atın tedavi süreci hakkında bilgi veren MAKÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Necmettin Sarp Sevgisunar, "Isparta'dan kliniğimize getirilen atın, genel olarak muayenesini yaptık hatta genel kan muayenesini de yapmaya çalıştık ve gördüğümüz tabloda bir anormallikle karşılaşmadık. Sadece ciddi anlamda bir kilo kaybı ve güç kaybı olduğu belirledik. İlk müdahalelerimize başladık ve müdahalelerimizde yanıt aldık fakat akşam ilerleyen saatlerde tedavinin devam ettiği süreç boyunca hayvanın durumunun kötüleştiği, yaptığımız bütün müdahalelere rağmen devamında hayvanın durumunu geriye çeviremedik ve hayvanı maalesef kaybettik" dedi.



"Kadavra olarak değerlendirilecek"

Sevgisunar, sahibi tarafından terk edilen Cankız'ın, anatomi kürsüsünde kadavra olarak değerlendirileceğini söyleyerek, "Isparta'dan bize sahibi tarafından terk edilerek getirildiği için fakültemizde hocalarımızla görüştük ve öğrencilerimizin de eğitiminde yer alması ve yararlanılması amacıyla öğrencilerimizin at anatomisini daha iyi görmeleri ve atlarla ilgili daha iyi bilgi sahibi olabilmeleri açısından anatomi kürsüsünde kadavra olarak değerlendirilecek" şeklinde konuştu.