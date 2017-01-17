Çankırılı Engellilerden Halepli Kardeşlerine Oyuncak

Halep'te yaşayan insanlık dramına sessiz kalmayan Çankırılı engelli gençler, savaş mağduru çocuklara moral olsun diye elleriyle boyadıkları ahşap oyuncakları Halepli çocuklara gönderdi.



Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören engelli gençler, Halep'ten kaçan savaş mağduru çocuklar için elleriyle ahşap oyuncaklar boyadı. Boyadıkları çeşitli oyuncakları daha sonra ambalajlayan engelli gençler, Çankırı kartpostallarının arkasına gelecek günlerin daha iyi olacağına dair mesajlar yazdılar. Elleriyle paketledikleri oyuncakları daha sonra hep birlikte PTT Kargo'ya giderek Halepli çocuklara ulaştırılmak üzere Hatay'daki Kızılay Kampı'na gönderdiler.



Çankırılı engelli gençlerin Halepli kardeşleri için başlattıkları çalışmaya katılan Belediye Başkanı İrfan Dinç, "Engelli gençlerimiz yüreklerinde sevgiden başka bir şey bulunmadığını gösterirken, böylesine anlamlı bir çalışma bizleri de son derece duygulandırdı. Çankırı Belediyesi'nin 'Zamane Ensarı Sen Ol' sloganı ile Halepli vatandaşlar için başlattığı yardım kampanyasında, Çankırılı hemşehrilerimiz adeta birbirleri ile yarıştı. Kampanya kapsamında gönderilen 2 TIR dolusu insani yardıma Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından açılan ahşap boyama kursuna katılan 25 yaş üstü engelli gençler de el emeği ürünleriyle destek verdi. Duyarlı engelli çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum" dedi.



Engelli gençler, oyuncakların arasına Çankırı'nın görüntülerinden oluşan kartpostallara 'Acılarımıza ve mutluluğunuza ortak olmak istiyoruz. Güzel günler sizinle olacak. Çankırılı kardeşlerinizden sevgiler?' gibi mesajlar yazıp, kardeşliği anlatan resimlerle süslediler.