Çankırı'ya Şehit Ateşi Düştü

Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun acı haberi memleketi Çankırı'da üzüntüye yol açtı.



Tunceli'de Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopter kalktıktan 10 dakika sonra radardan kaybolmuş ve yoğun aramalar sonrasında helikopterin düştüğü anlaşılmıştı. Tunceli Valiliği düşen helikopterdeki 12 kişinin şehit olduğunu duyurmuştu.



Helikopterde şehit olan sözleşmeli pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun acı haberi memleketi Çankırı'da üzüntüye neden oldu. Şabanözü ilçesine bağlı Karahacı köyü nüfusuna kayıtlı olan Karsavuranoğlu'nun annesi acı haberi ziyaret için gittiği Ankara'da öğrendi.



Şehit Karsavuranoğlu'nun Diyarbakır'da yaşadığı bildirildi. - ÇANKIRI