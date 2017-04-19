Çankırı'ya 20 Milyon Liralık Yatırımlar

AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, Orta ilçesine cezaevi ve süt işletme tesisinin yapılacağını bildirdi.



Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, Orta ilçesine cezaevi getirebilmek için girişimlerinin sonuç bulduğunu belirtti.



İlçeye cezaevinin yanında bir de süt üretim tesisinin kurulacağını aktaran Filiz, "Orta ilçemizin hayvancılık potansiyelini dikkate alarak Kalecik'te olduğu gibi buraya bir süt işletme tesisi ilave ettik. Bir ilçenin ve bir ilin üretimle kalkınacağını düşünerek bu üretimin de Orta ilçemiz için hayvancılık ürünlerinin olduğunu düşündük. Burada üretilecek olan yoğurt, peynir, kaşar, tereyağı, kaymak gibi süt ürünleri Türkiye'deki cezaevlerine kadar pazar bulacak." ifadelerini kullandı.



Yapılacak yatırımların yaklaşık 20 milyon lira değerinde olduğunun altını çizen Filiz, tüm Ortalılara hayırlı olsun dedi.