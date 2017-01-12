Çankırı ve Samsun'dan Haleplilere Yardım

ÇANKIRI/ Çankırı ve Samsun'da, Halep'ten tahliye edilen siviller için toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırlar, bölgeye uğurlandı.



Çankırı Belediyesince "Zamanın ensarı sen ol" sloganıyla başlatılan kampanyada temin edilen yardımların Haleplilere gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.



Belediye Başkanı İrfan Dinç, hizmet binaları önünde düzenlenen törende, Çankırılıların Halep'te zulüm gören vatandaşların acılarına ortak olduğunu söyledi.



Engellilerin Halepli çocuklar için boyadıkları ahşap oyuncakları bugün gönderdiklerini belirten Dinç, şunları kaydetti:



"Yardımlar, belediye hanım lokalleri, Beyaz Masa, Hayrat Vakfının katkılarıyla toplandı. Ülkelerin bir resmi, bir de stratejik sınırları vardır. Halep bizim stratejik sınırlarımızın içinde gönül coğrafyamızın bir parçasıdır. Bugün küresel emperyalist güçler, gözü dönmüş şekilde özellikle Türk-İslam coğrafyasını kan, gözyaşı ve zulüm coğrafyasına dönüştürmüştür. Bu kanın, zulmün bir an evvel dinmesi için Rabb'imize dua ediyoruz."



Dua edilmesinin ardından gıda, giysi ve yaşam malzemeleri bulunan tır ile kamyon, bölgeye uğurlandı.



Samsun



Türk Kızılayı Bafra Şubesince Halepliler için "Kardeşlik Seferberliği" adıyla düzenlenen kampanyada, Samsun Kredi ve Yurtlar Kurumu iş birliğinde toplanan yardımların gönderilmesi dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda tören düzenlendi.



Türk Kızılay Bafra Şube Başkanı Osman Genç, ilçeden Halep'e yardım amacıyla beşinci tırın gönderildiğini söyledi.



Kampanya kapsamında giysi, battaniye, gıda paketi, çocuk bezi ve ısıtıcı gibi yardımlarla dolu tırı bölgeye uğurlayacaklarını dile getiren Genç, "Bu kervan sadece gıda, sağlık ve insani yardım taşımıyor, tarihten bu yana gelen kardeşliğimizin devam edeceği mesajını da taşıyor. Çünkü bizim için Halep neyse Antep de odur. Bizim için Hamalı bir annenin yardım çağrısı neyse Kilisli bir annenin yardım çağrısı da odur." diye konuştu.



Daha sonra yardım tırı, bölgeye hareket etti.