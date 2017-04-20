Çankırı Şehit Pilot Dilaver Karsavuranoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Çankırı şehit pilot Dilaver Karsavuranoğlu son yolculuğuna uğurlandı(Tür: Yurt)

Çankırı şehit pilot Dilaver Karsavuranoğlu son yolculuğuna uğurlandı

(Tür: Yurt)

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Çankırı, Pilot, Şehit