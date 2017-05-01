Çankırı "Rugby" Sporuyla Tanışıyor

Türkiye Rugby A Milli Takımı'nın Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kamp yapacağı bildirildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, yaptığı yazılı açıklamada, Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün yoğun uğraşları sonucunda kampın Çankırı'ya alındığını söyledi.



Kampın 3 Mayıs'ta başlayacağını ve 15 gün süreceğini belirten Gerginci, açıklamasında şunları kaydetti:



"Amacımız Ilgaz ilçemizin doğal güzelliklerinden faydalanarak çok tercih edilen bir kamp merkezi haline getirmek ve Ilgaz'ı yaygın bir spor turizmine açmaktır. Dünyaca ünlü olan rugby sporunu diğer sporlardan ayıran en önemli özelliği centilmenlik ve saygıdır. Centilmenlerin oynadığı bir spordur. Maç boyunca fiziksel anlamda birbirine meydan okuyan takımların maç sonunda birlikte eğlenerek etkinliklerini dostça bitirmeleri, insanlar arasında saygı ve hoşgörülü bir ortam oluşturması bu spora olan ilgiyi her gün biraz daha arttırmaktadır."



Kamp süresince Çankırı Atatürk Stadyumu'nda da maçların yapılacağını ifade eden Gerginci, Çankırı halkını maçlara davet etti.