Çankırı Kılıçdaroğlu, Şehit Pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun Çankırı'daki Cenaze Törenine Katıldı
Kılıçdaroğlu, şehit pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun Çankırı'daki cenaze törenine katıldı (1)Şehit pilotun oğlu Barış, Kılıçdaroğlu'na sarılarak ağladıTunceli'de helikopterin düşmesi sonucu şehit olan pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun memleketi Çankırı' nın Şabanözü ilçesinde düzenlenen...
Kılıçdaroğlu, şehit pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun Çankırı'daki cenaze törenine katıldı (1)
Şehit pilotun oğlu Barış, Kılıçdaroğlu'na sarılarak ağladı
Tunceli'de helikopterin düşmesi sonucu şehit olan pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun memleketi Çankırı' nın Şabanözü ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Tören alanına gelen Kemal Kılıçdaoğlu, Dilaver Karsavuranoğlu'nun ailesine baş sağlığı diledi. Şehit pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun oğlu Barış Karsavuranoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sarılarak ağladı.
CENAZE TÖRENİNDEN CANLI YAYINDAYIZ
Haber-Kamera: Ümit KOZAN - Mustafa TURAPOĞLU / ŞABANÖZÜ (Çankırı) (DHA)
(Tür: Yurt)