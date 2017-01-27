Çankırı'dan Haleplilere Yardım

Çankırı'da, Halep'ten tahliye edilen siviller için toplanan yardım malzemeleri bölgeye gönderildi.



Kentteki sivil toplum örgütlerince başlatılan yardım kampanyası kapsamında temin edilen yaklaşık 27 ton un yüklü yardım tırının bölgeye gönderilmesi amacıyla tören düzenlendi.



İHH Çankırı gönüllüsü Hasan Kale, törende yaptığı konuşmada, Halep'te insanlık suçu işlendiğini belirterek, "Suriye'de yaşananlara sessiz kalamayız. Yanı başımızda siyasi güç ve ihtiras kabul etmeyen Suriye halkına her türlü zulmü reva gören, topla, tüfekle, bombalarla yok etmeye çalışan bir cani var. İnfaz edilen, aç, ilaçsız bırakılan, 6 asır birlikte yaşadığımız, aynı inancın, aynı tarihin, aynı kültürün mensubu olarak birlikte yaşadığımız, kardeş olduğumuz, akraba olduğumuz Suriye halkına yardım ederek ensar olma görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Suriye savaşının başladığı günden bu yana elimizden geldiğince yardımda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.



Çankırı esnafının ve vatandaşların kampanyalarına destek verdiğini ifade eden Kale, "Çankırı halkının desteğiyle başlattığımız Halep için un yardımı projemizde 4. tırımızı bölgeye uğurluyoruz. Bu tırımızda 27 ton un bulunuyor. Kampanyamız aynı şekilde devam ediyor. İlerleyen günlerde 5. tırımızı da hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle bölgeye göndereceğiz." diye konuştu.



Kale, yardım tırının Haleplilere ulaştırılmak üzere Reyhanlı'ya gideceğini dile getirdi.



Dua edilmesinin ardından yardım tırı bölgeye uğurlandı.