Çankırı'daki Fetö/pdy Davası

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan aralarında eski öğretmen, öğretim görevlisi ve emniyet mensubunun da bulunduğu tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İ.T, A.B, K.M, H.Y, B.E. ve B.Ş. ile avukatları katıldı.



Sanıkları ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.