Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya tutuklu sanıklardan S.A, E.K, A.K. ile tutuksuz sanık A.A. katıldı.
Sanıkları ve gizli tanıkları dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınmış, bunlardan S.A, E.K, A.K. tutuklanmıştı. Gözaltına alınanlardan diğer iki kişi serbest bırakılırken A.A'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.
Çankırı'daki Fetö/pdy Davası
Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.