Çankırı'daki Fetö Davası

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.



Çankırı Ağır Ceza Mahkemesinde sabah saatlerinde başlayan duruşmaya, tutuklu sanıklardan S.A, E.K, A.K. ile tutuksuz sanık A.A. katıldı.



Sanıkları ve gizli tanıkları dinleyen mahkeme duruşmayı 2 Şubat'a ertelendi.



Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alınmış, bunlardan S.A, E.K, A.K. tutuklanmıştı. Gözaltına alınanlardan diğer iki kişi serbest bırakılırken A.A'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.