Çankırı'da Vakıfa Ait Bina Yandı

Çankırı'da Reyhan Kültür Vakfı Sosyal Tesisleri'nde meydana gelen yangın binada hasara neden oldu.



Tesislerin elektrik tesisatında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği yangın söndürülürken, binada hasara neden oldu.



Bu arada elektrik firması ekiplerin olay yerine geç geldiğini iddia eden vatandaşlar, görevlilere tepki gösterdi.