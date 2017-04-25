Çankırı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Çankırı'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.



Batuhan Kabankaya (15) idaresindeki 18 LC 180 plakalı otomobil, Çerkeş-Kızılcahamam yolu Türbaşı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada sürücü ile yanında bulunan Enes Kaya (17), Tuğana Karşıyaka (17) ve Gizem Nur Aksu (17) yaralandı.



Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ankara ve Çankırı'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.