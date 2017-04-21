Çankırı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Çankırı istikametine seyreden Fazlı Tekmen yönetimindeki 18 BA 025 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aşağı Pelitözü köyü mevkinde takla attı.



Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Abdulkadir Ergün yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.