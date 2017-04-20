Çankırı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Hacıhasan köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza sabah saat saatlerinde Ilgaz-Tosya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Amasya istikametine gitmekte olan Şükrü Can(60) yönetimindeki 34 LNC 65 plakalı otomobil, Hacıhasan köyü mevkine geldiğinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan banketlere çarptı. Kazada sürücü Şükrü Can ile yanında bulunan eşi Zeynep Can (56) yaralandı.



Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kazada yaralanan sürücü ve eşi sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak Ilgaz Devlet Hastanesi kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeleri bulunan yaralılar ambulansla Çankırı Devlet hastanesine sevk edildi.



Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ÇANKIRI