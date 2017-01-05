Çankırı'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çankırı'da yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Kırkevler Mahallesi Aşiyan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan Kamil O. yönetimindeki 18 BB 590 plakalı araç refüje çarparak yan yattı. Kazada sürücü Kamil O. ile birlikte ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ÇANKIRI