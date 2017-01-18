Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Remzi Y. aralarında husumet bulunan Hasan K.'ye çarşı merkezinde ruhsatsız silahı ile ateş etti. Yaralanan Hasan K. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Hasan K. Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Remzi Y. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Hasan K.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi. - ÇANKIRI
Çankırı'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
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