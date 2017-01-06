Çankırı'da Sahte Plaka Operasyonu

Çankırı Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda ikiz ve sahte plaka bastığı iddia edilen kişiye 10 bin lira idari para cezası kesildi.



Çankırı Valiliğinden yapılan yazlı açıklamada, Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tahkikat sonucunda Sanayi Sitesi'nde sahte ve ikiz plaka basan iş yerinin tespit edildiği bildirildi.



Yapılan operasyonda plaka basım ve satımı yapan iş yeri sahibi E.K'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "E.K'ye yönelik operasyonda iş yeri, evi ve arabasında yapılan aramada pres makinesi, çok sayıda plastik harf ve rakam gurubu, 6 kesik plaka parçası, 885 adet metal harf ve rakam kalıpları, basılmış 4 adet araç plakası, mühürsüz plaka levhaları ele geçirildi." denildi.



Açıklamada ayrıca, E.K'ye 10 bin lira idari idari para cezası kesildiği ve çıkartıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmasına karar verildiği kaydedildi.