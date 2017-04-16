Çankırı'da Referandum Kutlaması

16 Nisan 2017 referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Çankırı'da bir grup kutlama yaptı.



AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda heyecanlı bekleyişin ardından davullu-zurnalı kutlama başladı. Belediye Meydanı'nda toplanan kalabalığa bayraklar dağıtıldı. Davul ve zurnaların çalınmaya meydanda 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atıldı.



Meşaleler yakan kalabalığa caddeden geçen araçlar da kornalarla eşlik etti.



AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, halk oylamasında kendilerine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.



Bir süre slogan atan grup olaysız şekilde dağıldı. - ÇANKIRI