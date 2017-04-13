Çankırı'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Nejat Özer (65) idaresindeki 34 KPF 30 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun karayolunun Bayındır Köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Vedat Akyürekli (68), 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Akyürekli, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.