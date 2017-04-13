Çankırı'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Nejat Özer (65) idaresindeki 34 KPF 30 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun karayolunun Bayındır Köyü mevkisinde şarampole devrildi.



Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Vedat Akyürekli (68), 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Akyürekli, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.