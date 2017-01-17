Çankırı'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı

Çankırı'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Merve Kaymak Gökmen idaresindeki 18 AY 160 plakalı otomobil, Korgun ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.



Kazada sürücü ile otomobildeki Mustafa ve Satı Gökmen, Armağan ve Miray Çorak yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.