Çankırı'da Motosikletli Zabıtalar Görevde

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından motosikletli zabıta ekibi kuruldu.



Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, yaptığı açıklamada, motosikletli zabıtaların şikayet, seyyar satıcılar, dilenciler gibi yetki alanına giren tüm konulara anında müdahale edebileceğini söyledi.



Zabıta ekiplerinin teknik ve donanım yönünden güçlendirilmesine önem verdiklerini belirten Dinç, "Çağın gerekleriyle donatılan zabıta ekiplerine iki adet motosiklet alındı. Ekiplerin hızını arttıracak uygulama sayesinde özellikle dış denetimlerde halka rahatsızlık veren kişilere göz açtırılmayacak. Motosiklet sürme belgesine sahip zabıta görevlilerince kullanılacak motosikletler ile diğer araçların giremeyeceği yerlere rahatlıkla girilerek müdahale edilebilecek. Yeni uygulama, zabıta ekiplerinin hareket kabiliyetini de arttıracak." diye konuştu.



Halkın huzur ve güvenliği için zabıta ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü aktaran Dinç, vatandaşların her türlü istek ve önerilerine açık olduklarını söyledi.