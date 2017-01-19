Çankırı'da Kuşlar İçin İyilik Apartmanı

Çankırı'da kuşların soğuktan etkilenmemesi için bina şeklinde 14 farklı yuva yapan öğrenciler, düzenli olarak yuvalara yem bırakıyor.



Hacı Murad-ı Veli Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde kuşların soğuktan etkilenmemesi için okul duvarlarına kuşlar için yuva yaptılar. 14 farklı yuvaya 3 katlı bina şekli veren öğrenciler Fyaptıkları yuvalara 'İyilik Apartmanı' ismini verdiler.



Okul öğrencileri, soğuk hava şartlarından dolayı dışarıda kalan kuşların zarar görmemesi için bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, kuş yuvalarına sırayla bakım yaptıklarını söylediler.



Kuşlara verilen yemlerin öğretmenler tarafından karşılandığını anlatan öğrenciler, "Yemleri bittiğinde öğretmenlerimiz alıyorlar. Bunların hepsini okulumuz öğretmenleri ve müdür yardımcılarımız karşılıyor. Osmanlı Devletinde de hayvanlara, göçmen kuşlara, leyleklere hastaneler kurulmuş iken bizde imam hatipli olarak kendi görevlerimizi bilinçli olarak yerine getirdik" dedi.



Okul Müdürü Mürsel Eroğlu da kurumun Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı olduğunu ifade ederek, "Genel Müdürlüğümüzün İyilik okulu diye bir projesi var. Dolayısı ile bizde bu projeye destek amacı ile böyle bir güzel etkinlik düşündük. Kış günlerinde yeme muhtaç, yiyeceğe muhtaç kuşlarımıza destek olmak amacı ile adına da iyilik apartmanı dediğimiz böyle güzel bir etkinlik planladık" diye konuştu. - ÇANKIRI