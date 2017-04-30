Çankırı'da Karbonmonoksitten Zehirlenen Kadın Öldü

Çankırı'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kadın hayatını kaybetti.



Şabanözü ilçesi Gümerdiğin Mahallesi'nde yaşayan Zehra Kalenderoğlu (40), eşi tarafından evde hareketsiz bulundu.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalenderoğlu'nun sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.



Kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



İki çocuk annesi Kalenderoğlu'nun ilçedeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve bir süreliğine izin aldığı öğrenildi.