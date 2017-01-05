Çankırı'da Halepliler Yararına Kermes

Çankırılı kadınlar, Halep'ten tahliye edilen sivillere yardım ulaştırmak amacıyla kermes düzenledi.



Çankırı Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye tarafından başlatılan "Zamane Ensarı Sen Ol" kampanyasına kadınların destek verdiği kaydedildi.



Belediye Abdulhalik Renda Mahallesi Hanımlar Lokali kursiyer ve üyelerinin Haleplilere yardımda bulunmak için çeşitli yiyecekler hazırlandığı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Kadınlarımız tarafından hazırlanan el yapımı yiyecekler yardım kermesine dönüştü. Evlerinde hamur işleri, zeytinyağlılar ve tatlılar hazırlayan yaklaşık 200 kadın, Halepli kardeşlerine yardım edebilmek için hazırladıkları yiyecekleri satışa sundu. Hanımlar Lokalinde düzenlen kermese mahalle sakinleri de yoğun ilgi gösterdi. Gıda kermesi, bölgedeki okulların öğrencilerinden de büyük rağbet gördü."



Açıklamada, kermeste 5 bin lira para toplandığı vurgulanarak, parayla Halepliler için donanımlı bir yardım çadırı alınıp bölgeye gönderileceği kaydedildi.