Çankırı'da Fuhuş Operasyonu

Çankırı polisinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 3 kadın gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre; Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü fuhuşa aracılık ve yer temini suçlarına karıştığı tespit edilen Elif D'ye yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Elif D. ile 2 yabancı uyruklu hayat kadını gözaltına alındı. Elif D. tutuklanarak Çerkeş Cezaevine konuldu.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ÇANKIRI