Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.D, M.Ö, H.E ve F.A savcılıktaki ifadelerinin ardından, Z.H, H.İ.Ö, T.K, U.Ö. ve S.A ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çankırı'da Fetö/pdy Soruşturması
Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı.
Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı.