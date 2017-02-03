Çankırı'da Fetö/pdy Soruşturması

Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı.



Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Şüphelilerden M.D, M.Ö, H.E ve F.A savcılıktaki ifadelerinin ardından, Z.H, H.İ.Ö, T.K, U.Ö. ve S.A ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.