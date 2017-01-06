Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen H.M.K, tutuklandı.
Çankırı'da Fetö/pdy Soruşturması
Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
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