Çankırı'da Fetö/pdy Operasyonu
Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince farklı meslek gruplarına mensup 5 zanlı gözaltına alındı.
Çankırı Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.
Zanlıların, örgütün kentteki avukat yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.