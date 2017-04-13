Çankırı'da Fetö/pdy Operasyonu

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "mahrem imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, jandarma personeline imamlık yaptığı ve hala bir kamu kurumunda aktif olarak çalıştığı belirtilen M.A. gözaltında alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, çıkardığı mahkemece tutuklandı.