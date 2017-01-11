Çankırı'nın Orta ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Orta ilçesinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Çerkeş ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bugün eğitim yapılmayacağı duyurulmuştu.
Çankırı'da Eğitime Kar Engeli
Çankırı'nın Orta ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildi.
Çankırı'nın Orta ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildi.
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