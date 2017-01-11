Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.



Çankırı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Çerkeş ilçesinde taşımalı eğitime 11 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, bölgede kar yağışının devam ettiği kaydedildi.