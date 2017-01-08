Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Ilgaz ilçesinin tamamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.
Daha önce, Orta ilçesinin tamamında, Atkaracalar ilçesinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda eğitime ara verilmişti.
Çankırı'da Eğitime Kar Engeli
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.
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