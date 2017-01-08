Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitim yapılmayacak.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Orta ilçesinin tamamında, Atkaracalar ilçesinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda yarın eğitime ara verildi.



Çankırı genelinde kar yağışı devam ediyor.