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Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

Çankırı'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Çankırı'da Eğitime Kar Engeli

Çankırı'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ilgaz, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş, Orta, Şabanözü, Eldivan, Kızılırmak ve Korgun ilçelerinde okulların 6 Ocak Cuma tatil edildiği belirtildi.

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