Çankırı'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Ilgaz, Kurşunlu, Atkaracalar, Çerkeş, Orta, Şabanözü, Eldivan, Kızılırmak ve Korgun ilçelerinde okulların 6 Ocak Cuma tatil edildiği belirtildi.
Çankırı'da Eğitime Kar Engeli
Çankırı'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Çankırı'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
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