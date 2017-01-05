Çankırı'da Atıksu Arıtma Tesisi Etüt Çalışmaları Başladı

Çankırı'da kent altyapısı için kalıcı çözümleri IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance-Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) programı kapsamında yürüten Çankırı Belediyesi, somut adımlarını gerçeğe dönüştürmeye başladı. IPA kapsamında yapılacak Atıksu Arıtma Tesisi zemin etüt çalışmaları başlatıldı.



Aşağı Pelitözü köyü arazisi içerisine yapılacak Atıksu Arıtma Tesisi çalışmalarında kullanılmak üzere zemin etüdü çalışmaları Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü gözetiminde başlatıldı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 5 adet zemin sondajının yapılmasının ardından etüt raporu hazırlanacak.



Çankırı'nın hava kirliliği ve içme suyu gibi hayati sorunlarına kalıcı çözümler getiren Çankırı Belediyesi, IPA programı kapsamında ilk adım olarak gerçekleştirilecek. Atıksu Arıtma Tesisi sayesinde atık sular insan ve çevre sağlığına uygun şekilde arıtılıp güvenilir çevre şartları sağlanarak tekrar doğaya verilecek. - ÇANKIRI