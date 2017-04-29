Çankırı'da 4 Asırlık Tarihi Hamam Şifa Verecek

Çankırı Belediyesi, Osmanlı dönemine ait 4 asırlık Karataş Hamamı'nı restore ederek Tuz Rehabilitasyon Merkezine dönüştürmek için çalışmalara başladı. Tarihi Hamam, Hititlerden bu yana yaklaşık 5 bin yıldır işletilen Çankırı kaya tuzu ile kaplanacak.



Belediye Etüt Proje Müdürlüğü tarafından uygulama projesi hazırlanan Tarihi Hamamın ihalesi Fen İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilerek çalışmalar başlatıldı. Tabakhane Mahallesi'nde bulunan Ali Bey Camii bitişiğindeki Karataş Hamamı, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan çıkan onaylı restorasyon projelerine ve detaylarına göre Tuz Rehabilitasyon Merkezi haline getirilecek. İki katlı binada toplam 1000 metrekarelik alanın restorasyonu gerçekleştirilecek. Tarihi hamamın mevcut hamam bölümleri, kubbe hizasına kadar Çankırı kaya tuzundan yapılacak özel tuz blokları ile kaplanacak. Tuz blokları, ahşap çıtalar arasına yerleştirilirken döşemeler için de serpme tuz kullanılacak. Duvarda 310, döşemelerde ise 160 metrekare tuz kaplama yapılacak. 2 sauna odası yapılacak Merkezde Osmanlı hamam mimarisinde çifte hamam plan tipine uygun olarak erkekler ve kadınlar için ayrı bölümler ile soyunma ve duş yerleri de bulunacak. Turizme büyük katkı sağlaması beklenen Tuz Rehabilitasyon Merkezi içerisinde konuklar için kaya tuzu ve kaya tuzundan yapılmış hediyelik eşyaların olduğu satış birimleri de yer alacak. Karataş hamamı etrafındaki park alanının düzenlemeleri yeniden gerçekleştirilecek.



Tuzun iyonlaştırıcı ve anti bakteriyel etkisi ile rahatlatıcı bir tedavi imkanı sunacak olan Tuz Rehabilitasyon Merkezinin sağlık turizmine büyük katkı sağlayacağını kaydeden Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, yorgunluk, nefes darlığı, bronşit, astım, alerji ve cilt hastalıklarının tedavisi için bir çok kişi Çankırı'ya geleceğini ifade etti. - ÇANKIRI