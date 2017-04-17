Çankaya'ya Zülfi Livaneli Kültür Merkezi

ANKARA'nın Çankaya İlçesine belediye tarafından 2017 yazında açılacak sanat merkezinin adı Zülfü Livaneli olacak. Merkezde, müzik, fotoğrafçılık, drama, resim atölyelerinin yanı sıra iki de sergi salonu yer alıyor.



Çankaya Belediyesi'nin Yıldızevler Mahallesi'nde inşa ettiği Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'ne müzik, fotoğrafçılık, drama, resim atölyelerinin yanı sıra iki de sergi salonu yer alıyor. Temeli, Ekim 2016'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve sanatçı Zülfü Livaneli'nin de katıldığı törenle atılan merkez, bin 100 m² alan üzerinde bulunuyor. Ağustos ayında açılacak merkez, iki kattan oluşuyor.



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal demokrat belediyecilik anlayışları gereği sanatın ulaşılabilirliğini arttırmak istediklerini söyledi. Atatürk'ün, 'Cumhuriyetin temeli kültürdür' sözünü hatırlatan Başkan Taşdelen, onun izinden gittiklerini, Mustafa Kemal'in ilçesi Çankaya'ya yakışır hizmetler üretmeye çaba gösterdiklerini ifade etti. Ankaralılara böyle bir sanat merkezi kazandıracak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Taşdelen, "Yeni nesil inşaat teknikleriyle kısa sürede sona geldiğimiz modern görünümlü merkez; atölyeleri, sergi ve konferans salonlarıyla çok işlevli bir mekan olacak" dedi.



- Ankara