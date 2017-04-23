Başbakan Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde "Çocuk Şenliği"ne ev sahipliği yaptı.



Köşk'ün 1 No'lu Resepsiyon Salonu'nda düzenlene etkinliğe, 100'ü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sevgi evlerinde kalanlar olmak üzere toplam 300 çocuk katıldı.



Çocuklar, salona girişinde Başbakan Yıldırım'a büyük sevgi gösterisinde bulunurken, bazıları Yıldırım'a çiçek takdim etti.



Salonda kurulan stantları gezen Yıldırım, çocuklara dondurma ve pamuk şeker ikramında bulundu. Çocukların, fotoğraf çekme isteğini geri çevirmeyen Yıldırım, onlarla Hacivat ve Karagöz gölge oyununu da izledi.



"Bir dahaki sene yine bekliyoruz"



Oyunun ardından etkinliğe katılan çocuklara hitap eden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Sevgili çocuklar sizler büyüyeceksiniz, yarının büyükleri olacaksınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz, sizler bizim çiçeklerimizsiniz. Herbiriniz gülen yüzünüzle, ışıldayan gözlerinizle ülkemiz adına geleceği temsil ediyorsunuz. Bu gülen yüzleriniz, parlayan gözleriniz Türkiye'nin geleceğinin bugünden daha güzel olacağını söylüyor. Biz büyükler olarak sizlere sevgi dolu, barış dolu, mutluluk dolu gelecek bırakmak için çalışıyoruz."



Başbakan Yıldırım, dünyayı savaşlardan, kötülüklerden, yoksulluktan kurtarmak için gayret edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Hepiniz yüreğinizde taşıdığınız güzelliklerle dünyanın acısını dindirecek, kara bulutları gökyüzünden kaldıracaksınız. Sizi çok seviyoruz, bunu asla aklınızdan çıkartmayın." dedi.



Çocuklara, "Bayrağımızı, ülkemizi, milletimizi, devletimizi, anne-babamızı, okulumuzu, öğretmenlerimizi seviyor muyuz?" diye soran Yıldırım'a, çocuklar hep bir ağızdan "Evet" yanıtını verdi.



Yıldırım, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Miraç Kandili'ni kutlayarak, "Bir dahaki sene yine bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Çocuklar etkinliğin tadını doyasıya çıkarttı



Türk bayrakları ve balonlarla adeta panayır alanı gibi düzenlenen salonda, çocuklara dondurma, pamuk şeker, patlamış mısır, limonata ve macun şeker ikram edildi.



Şarkılar ve gösteriler eşliğinde eğlenen çocuklara, palyaçolar ve masal kahramanları kostümleri giymiş büyükler de eşlik etti.



Salonun farklı noktalarına koyulan oyun parkurları ve çeşitli etkinlik masalarıyla şenliğin tadını doyasıya çıkartan çocuklara, yemek ve pasta da sunuldu.