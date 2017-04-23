Çankaya Köşkü'nde 'Çocuk Şenliği'

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 'Çocuk Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Çocukların Türkiye'nin geleceğini temsil ettiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Bu gülen yüzleriniz, parlayan gözleriniz Türkiye'nin geleceğinin bugünden daha güzel olacağını söylüyor. Biz, büyükler olarak sizlere sevgi dolu, barış dolu, mutluluk dolu gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Dünyamızı savaşlardan, kötülüklerden, yoksulluktan kurtarmak için gayret etmemiz lazım. Hepiniz, yüreğinizde taşıdığınız güzelliklerle dünyanın acısını dindirecek kara bulutları gökyüzünden kaldıracaksınız. Sizi çok seviyoruz, bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Ülkemizi, bayrağımızı, milletimizi, devletimizi seviyoruz" diye konuştu.







YILDIRIM: KÜRSÜ İŞGALİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ



Çocuk Şenliği'ne katılan minikleri bir dahaki sene Çankaya Köşkü'ne tekrar beklediğini söyleyen Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının sonunda çocuklar, kürsüye geldi. Başbakan Yıldırım, kürsüde çocukların etrafını sarması üzerine gülerek, "Kürsü işgaliyle karşı karşıyayız. Gördüğünüz gibi kürsü işgal edildi" dedi. - Ankara